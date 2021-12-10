Нехтий может покинуть Металлист

29-летний вингер проиграл конкуренцию на своей позиции

  • 10.12.2021 04:59
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Нехтий может покинуть Металлист
© FootBoom. Владислав Нехтий

Первой потерей «Металлиста» в зимнее межсезонье может стать полузащитник Владислав Нехтий.

29-летний вингер проиграл конкуренцию на своей позиции и уже давно не выходил на поле. Последний матч провел 17 сентября, отыграв 24 минуты с «Полесьем» (1:1).

В нынешнем сезоне провел 5 игр (117 минут), ни одного мяча не забил. Контракт Нехтия с харьковским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник — Footboom

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