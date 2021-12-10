Львов просматривает лучшего бомбардира тернопольской Нивы

Совсем недавно Сергей Кисленко продлил с «Нивой» соглашение до июня 2023 года

  • 10.12.2021 03:00
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Львов просматривает лучшего бомбардира тернопольской Нивы

На просмотре во «Львове» находится лучший бомбардир тернопольской «Нивы» Сергей Кисленко.

23-летний форвард, забивший 8 мячей в 20-ти матчах первой лиги, подпишет контракт в том случае, если «горожане» будут готовы выплатить за него компенсацию.

Совсем недавно игрок продлил с «Нивой» соглашение до июня 2023 года. Отметим, что Кисленко уже выступал во «Львове». В сезоне-2017/18 провел 5 матчей (5 голов) в Кубке Украины, а в следующем сезоне - 1 игру в Премьер-лиге.

Источник — Footboom

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