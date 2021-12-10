Хавбек Ингульца может перейти в Альянс

Полузащитник Владислав Шарай может покинуть «Ингулец». Тренерский штаб «Альянса» рассматривает возможность возвращения 24-летнего исполнителя в Липовую Долину, откуда он летом перебрался в клуб из Петрово.
По окончании осенней части сезона в Премьер-лиге стороны готовы вступить в переговорный процесс.
В нынешнем чемпионате Шарай провел 15 матчей и забил 2 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 000 евро.
Источник — Footboom
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