Хавбек Ингульца может перейти в Альянс

Полузащитник Владислав Шарай может покинуть «Ингулец». Тренерский штаб «Альянса» рассматривает возможность возвращения 24-летнего исполнителя в Липовую Долину, откуда он летом перебрался в клуб из Петрово.

По окончании осенней части сезона в Премьер-лиге стороны готовы вступить в переговорный процесс.

В нынешнем чемпионате Шарай провел 15 матчей и забил 2 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 000 евро.