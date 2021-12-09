ВИДЕО. Верните Владу! Зинченко не оценил шутку Зеленского про жену

Владимир Александрович вспомнил старую профессию

  • 09.12.2021 22:55
  • 3300 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Верните Владу! Зинченко не оценил шутку Зеленского про жену
© Инстаграм Александра Зинченко

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко не оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского, сказанную по время торжественной церемонии празднования 30-летия Украинской ассоциации футбола, про жену Владу.
 
«Александр своей жене написал, чтобы без фото с президентом не возвращалась», – сказал ведущий Зеленскому.
 
«Есть шанс не возвращаться», – парировал президент, шутка была встречена смехом. «Последствия старой профессии», – добавил выдающийся в прошлом комик.
 
«Не-не-не!», – отреагировал Зинченко за кадром.

Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andi Mir
    andi Mir, 09.12.2021 23:31
    +3
    Малорос смотрит на малороса и свою жену. Пзд. Ты не осле оманском переживай, а том что будут делат с ней в студии канала футбол 3,2рас.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 23:18
    +3
    Семейка ПодлиЗ и это еще мягко сказано
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 09.12.2021 23:06
    +2
    sergio_terry, 09.12.2021 23:05
    Что за бред я только что посмотрел? Кто эти тинейджеры? Что происходит?
    Это такой уровень журналистики?
    Дно, просто дно…
    ка-ка було ка-ка есть и уже оч давно
    Ссылка
    sergio_terry
    online
    sergio_terry, 09.12.2021 23:05
    +1
    Что за бред я только что посмотрел? Кто эти тинейджеры? Что происходит?
    Это такой уровень журналистики?
    Дно, просто дно…
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 09.12.2021 23:24
    0
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 23:18
    Семейка ПодлиЗ и это еще мягко сказано
    Так ты ж за эту подлиЗу голосовал в 2019, как у нас любят переобуваться спустя время
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 09.12.2021 23:22 (изменен)
    -1
    та чого...відео легке та кумедне🤗
    А от заголовок просто якийсь треш.....Ну хіба кабак геть не варить, видумати щось веселеньке з посмішкою...？
    Ссылка
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