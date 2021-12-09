ВИДЕО. Верните Владу! Зинченко не оценил шутку Зеленского про жену

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко не оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского, сказанную по время торжественной церемонии празднования 30-летия Украинской ассоциации футбола, про жену Владу.
«Александр своей жене написал, чтобы без фото с президентом не возвращалась», – сказал ведущий Зеленскому.
«Есть шанс не возвращаться», – парировал президент, шутка была встречена смехом. «Последствия старой профессии», – добавил выдающийся в прошлом комик.
«Не-не-не!», – отреагировал Зинченко за кадром.
Источник — Instagram
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Это такой уровень журналистики?
Дно, просто дно…
Это такой уровень журналистики?
Дно, просто дно…
А от заголовок просто якийсь треш.....Ну хіба кабак геть не варить, видумати щось веселеньке з посмішкою...？
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