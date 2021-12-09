ВИДЕО. Верните Владу! Зинченко не оценил шутку Зеленского про жену

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко не оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского, сказанную по время торжественной церемонии празднования 30-летия Украинской ассоциации футбола, про жену Владу.



«Александр своей жене написал, чтобы без фото с президентом не возвращалась», – сказал ведущий Зеленскому.



«Есть шанс не возвращаться», – парировал президент, шутка была встречена смехом. «Последствия старой профессии», – добавил выдающийся в прошлом комик.



«Не-не-не!», – отреагировал Зинченко за кадром.