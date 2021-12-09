Замечательное прозвище. Стало известно, как называли Леоненко

Нынешний эксперт сам невероятно любит давать клички. Правда, не себе, а окружающим

  • 09.12.2021 22:28
  • 3217 просмотров
  • 4 комментария
Замечательное прозвище. Стало известно, как называли Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Российский журналист Сергей Микулик рассказал, какое прозвище было у экс-футболиста, а ныне эксперта на телевидении Виктора Леоненко в бытность выступлений за московское «Динамо».

«Когда Леоненко рванул из Москвы в Киев, я спросил у Газзаева: неужели там настолько больше насыпали? И Георгич ответил: мы таких условий и близко предложить не можем. У Леоненко, кстати, совершенно замечательное прозвище в «Динамо» Москва было: Лесной», - написал Микулик.

Ранее Леоненко рассказывал о своих прозвищах, но об этом не вспоминал.

Напомним, Леоненко играл за «Динамо» Москва с 1991 по 1992 год, после чего перебрался в «Динамо» Киев.

Источник — Telegram

(19 голосов)

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Комментарии
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    steelmaker
    steelmaker, 09.12.2021 22:49
    0
    aleks19826, 09.12.2021 22:43
    Думаю да. Чувак з Тюмєні, але переклад на українську покручє: "лісовий, б...ь". Мій батя український філолог під столом🤣
    так ты первоисточник из-под стола почитай. У маскалей же четко написано - Лесной. А что это значит у них за поребриком - хз. Хотя Леон знает. Но молчит.
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 09.12.2021 22:43
    0
    Gargantua, 09.12.2021 22:39
    Лєший?
    Думаю да. Чувак з Тюмєні, але переклад на українську покручє: "лісовий, б...ь". Мій батя український філолог під столом🤣
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 09.12.2021 22:42
    0
    А потом ему Палкин с Ахметовым больше чем в Динамо насыпали и он даже котов своих уговаривает теперь, что восточная Барселона на ходу и Дзерби лучший тренер.
    Ссылка
    Gargantua
    Gargantua, 09.12.2021 22:39
    0
    Лєший?
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