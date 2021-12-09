Замечательное прозвище. Стало известно, как называли Леоненко

Российский журналист Сергей Микулик рассказал, какое прозвище было у экс-футболиста, а ныне эксперта на телевидении Виктора Леоненко в бытность выступлений за московское «Динамо».

«Когда Леоненко рванул из Москвы в Киев, я спросил у Газзаева: неужели там настолько больше насыпали? И Георгич ответил: мы таких условий и близко предложить не можем. У Леоненко, кстати, совершенно замечательное прозвище в «Динамо» Москва было: Лесной», - написал Микулик.

Ранее Леоненко рассказывал о своих прозвищах, но об этом не вспоминал.

Напомним, Леоненко играл за «Динамо» Москва с 1991 по 1992 год, после чего перебрался в «Динамо» Киев.