Ярмоленко – в старте на матч Лиги Европы против загребского Динамо

Андрей выйдет на поле с первых минут

  • 09.12.2021 20:59
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Ярмоленко – в старте на матч Лиги Европы против загребского Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе лондонского клуба на домашний поединок против загребского «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы.
 
Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
 
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Источник — ФК Вест Хэм

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