Ярмоленко – в старте на матч Лиги Европы против загребского Динамо

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе лондонского клуба на домашний поединок против загребского «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы.



Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.