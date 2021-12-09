Ярмоленко – в старте на матч Лиги Европы против загребского Динамо

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе лондонского клуба на домашний поединок против загребского «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Источник — ФК Вест Хэм
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