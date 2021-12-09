Ингулец – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка УПЛ

  • 09.12.2021 21:08
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Ингулец – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Ингулец

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ «Ингулец» – «Десна».

«В предыдущем туре «Ингулец» проиграл «Заре» со счетом 0:1. А «Десна» на своем поле сыграла вничью 3:3 с «Мариуполем».

В турнирной таблице УПЛ «Ингулец» с 10 очками находится на 14 месте, «Десна» с 25 баллами в активе идет на седьмой позиции.

Семь раз играли между собой эти команды. Пять раз победила «Десна» и еще две встречи завершились вничью. Ни разу не выигрывал в этих поединках «Ингулец».

Да, у «Ингульца» кризис, но команда из Петрово мало пропускает. Также «Ингулец» мало забивает. Коллектив из Петрово, если проигрывает, то обычно в один мяч и очень редко плюс-минус в два мяча. И «Десна» сейчас не фантастический футбол показывает. Но, думаю, что в этом поединке будет закономерная ничья. И даже поставлю на то, что в этом поединке может быть счет 0:0», - сказал Воробей.

Матч «Ингулец» – «Десна» состоится 10-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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