Мариуполь — Днепр-1. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка УПЛ

  • 09.12.2021 19:54
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Мариуполь — Днепр-1. Прогноз на матч Андрея Воробья
© СК Днепр-1

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Днепр-1».

«В предыдущем туре «Мариуполь» на выезде сыграл вничью 3:3 с «Десной». А «Днепр-1» на своем поле выиграл у «Черноморца» (3:1).

В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» с 8 очками идет на 16 месте, «Днепр-1» с 37 баллами в активе расположился на третьей позиции.

Будет очень интересная игры. И интересные ожидания от игры. «Днепр-1» сейчас набрал хорошую форму и еще раз повторюсь – виден проделанный труд Йовичевича. Наблюдается видение футбола, которое хорватский специалист привил команде. И виден какой-то рисунок игры у «Днепра-1». Плюс, отдельные футболисты днепрян сейчас показывают просто фантастическую форму.

У «Мариуполя» команда молодая, примерно, как у «Черноморца». Это равные команды, которые хорошо играют, но не показывают результата. У «Мариуполя» нестабильная команда. В этом поединке, я думаю, наверное, сюрпризов не будет. Мне кажется, «Днепр-1» с минимальным перевесом выиграет у «Мариуполя». Днепряне могут выиграть 2:1 или 3:2. Будет интересная игра. Моменты будут, как у одной, так и у другой команды», - сказал Воробей.

Матч «Мариуполь» – «Днепр-1» состоится 10-го декабря. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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