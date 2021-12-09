ВИДЕО. Драка фанов Динамо и Бенфики, Ломаченко в США, ставим на Лестер

1. Драка фанатов Бенфики и Динамо в Лиссабоне: 12 раненых, 54 арестованных
2. Тедеско возглавил РБ Лейпциг
3. Нью-Йорк встретил Ломаченко аплодисментами
4. Прогноз матча Наполи - Лестер
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.