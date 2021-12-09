Сезон-2021/22 стал наихудшим для наших клубов, начиная с 2007 года

Еврокубковый сезон-2021/22 стал наихудшим для украинских клубов, начиная с 2007 года, когда, как и ныне, ни одной из наших команд не удалось выйти в плей-офф.

«Заря» в Лиге конференций заняла непроходное 3-е место в группе, а «Динамо» и «Шахтер» в Лиге чемпионов - 4-е. Динамовцы оказались последними в пульке «юбилейный» 10-й раз, а горняки - 3-й. При этом киевляне 3-й раз прошли турнир без единой победы, а дончане - впервые. Кроме того, «Динамо», сумев записать в свой актив лишь один гол, на 2 мяча превзошли личный антирекорд 30-летней давности. Не порадовал результативностью и «Шахтер», который всего дважды поразил ворота соперников и на 3 гола побил клубный «рекорд», установленный в сезоне-2004/05. Обновили горняки и еще одно свое «достижение», закончив турнир с разницей мячей «-10». Ранее наихудший показатель оранжево-черные имели в ЛЧ-2018/19 - «-8».

Украинские клубы, занимавшие 4-е место в группе в Лиге (Кубке) чемпионов