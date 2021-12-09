Сезон-2021/22 стал наихудшим для наших клубов, начиная с 2007 года

«Динамо» 10-й раз заняло последнее место в группе в Лиге чемпионов

  • 09.12.2021 16:54
  • 575 просмотров
  • 4 комментария
Сезон-2021/22 стал наихудшим для наших клубов, начиная с 2007 года
© ФК Динамо

Еврокубковый сезон-2021/22 стал наихудшим для украинских клубов, начиная с 2007 года, когда, как и ныне, ни одной из наших команд не удалось выйти в плей-офф.

«Заря» в Лиге конференций заняла непроходное 3-е место в группе, а «Динамо» и «Шахтер» в Лиге чемпионов - 4-е. Динамовцы оказались последними в пульке «юбилейный» 10-й раз, а горняки - 3-й. При этом киевляне 3-й раз прошли турнир без единой победы, а дончане - впервые. Кроме того, «Динамо», сумев записать в свой актив лишь один гол, на 2 мяча превзошли личный антирекорд 30-летней давности. Не порадовал результативностью и «Шахтер», который всего дважды поразил ворота соперников и на 3 гола побил клубный «рекорд», установленный в сезоне-2004/05. Обновили горняки и еще одно свое «достижение», закончив турнир с разницей мячей «-10». Ранее наихудший показатель оранжево-черные имели в ЛЧ-2018/19 - «-8».

Украинские клубы, занимавшие 4-е место в группе в Лиге (Кубке) чемпионов

Сезон

Клуб

В

Н

П

М

О

Тренер

2007/08

Динамо

0

0

6

4-19

0

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, Йожеф САБО, Олег ЛУЖНЫЙ

2021/22

Динамо

0

1

5

1-11

1

Мирча ЛУЧЕСКУ

2006/07

Динамо

0

2

4

5-16

2

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

2021/22

Шахтер

0

2

4

2-12

2

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

1994/95

Динамо

1

0

5

5-11

3

Йожеф САБО

2001/02

Динамо

1

1

4

5-9

4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2000/01

Динамо

1

1

4

7-8

4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2011/12

Шахтер

1

2

3

6-8

5

Мирча ЛУЧЕСКУ

2009/10

Динамо

1

2

3

7-9

5

Валерий ГАЗЗАЕВ

2016/17

Динамо

1

2

3

8-6

5

Сергей РЕБРОВ

1991/92

Динамо

2

0

4

3-12

6

Анатолий ПУЗАЧ

2007/08

Шахтер

2

0

4

6-11

6

Мирча ЛУЧЕСКУ

2003/04

Динамо

2

1

3

8-8

7

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 17:03
    +1
    А теперь к печальным антирекордам.
    Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
    Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
    /
    Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
    2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
    Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
    2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
    12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
    Антирекорд по разнице -10 (2022)
    Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
    И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
    /
    Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
    0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
    1 забитый (2022), 3 в 1992.
    19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
    Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
    /
    Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
    И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
    2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
    2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
    Дно пробито...
    Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
    И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
    2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й) Общая разница команд -20 (10:30)
    2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й). Общая разница команд -20 (3:23).
    3 забитых гола на Двоих в 12 матчах !!!
    Дно пробито...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 17:01
    +1
    Динамо набрало за сезон 5 баллов (4бонус+1) - худший результат за последние 16 лет.
    /
    Шахтер набрал за сезон 8 баллов (3 в квалификации +4бонус+1) - худший результат за последние 10 лет.
    /
    "Динамо" в семнадцатый раз из последних восемнадцати сезонов на евроарене не является лидером по вкладу в украинскую долю Таблицы коэффициентов. Единственный раз в этом промежутке времени, когда "Динамо" было главным поставщиком евроочков, состоялся в сезоне 2018/19.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 17:44
    0
    Нет сомнениях, Заря проиграет и рейтинг сезона. останется 4.000.
    21 год мы таких результатов не показывали.
    Это повторение 6 худшего результата.
    1997 -2.333
    1993 - 3.333
    1995 - 3.333
    2001- 3.625.
    1994 - 3.666
    2000 - 4.000
    2022 4.000 ?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 17:44
    0
    Нет сомнениях, Заря проиграет и рейтинг сезона. останется 4.000.
    21 год мы таких результатов не показывали.
    Это повторение 6 худшего результата.
    1997 -2.333
    1993 - 3.333
    1995 - 3.333
    2001- 3.625.
    1994 - 3.666
    2000 - 4.000
    2022 4.000 ?
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