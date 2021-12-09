Сезон-2021/22 стал наихудшим для наших клубов, начиная с 2007 года

Еврокубковый сезон-2021/22 стал наихудшим для украинских клубов, начиная с 2007 года, когда, как и ныне, ни одной из наших команд не удалось выйти в плей-офф.
«Заря» в Лиге конференций заняла непроходное 3-е место в группе, а «Динамо» и «Шахтер» в Лиге чемпионов - 4-е. Динамовцы оказались последними в пульке «юбилейный» 10-й раз, а горняки - 3-й. При этом киевляне 3-й раз прошли турнир без единой победы, а дончане - впервые. Кроме того, «Динамо», сумев записать в свой актив лишь один гол, на 2 мяча превзошли личный антирекорд 30-летней давности. Не порадовал результативностью и «Шахтер», который всего дважды поразил ворота соперников и на 3 гола побил клубный «рекорд», установленный в сезоне-2004/05. Обновили горняки и еще одно свое «достижение», закончив турнир с разницей мячей «-10». Ранее наихудший показатель оранжево-черные имели в ЛЧ-2018/19 - «-8».
Украинские клубы, занимавшие 4-е место в группе в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Тренер
|
2007/08
|
Динамо
|
0
|
0
|
6
|
4-19
|
0
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, Йожеф САБО, Олег ЛУЖНЫЙ
|
2021/22
|
Динамо
|
0
|
1
|
5
|
1-11
|
1
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2006/07
|
Динамо
|
0
|
2
|
4
|
5-16
|
2
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
2021/22
|
Шахтер
|
0
|
2
|
4
|
2-12
|
2
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
1994/95
|
Динамо
|
1
|
0
|
5
|
5-11
|
3
|
Йожеф САБО
|
2001/02
|
Динамо
|
1
|
1
|
4
|
5-9
|
4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
2000/01
|
Динамо
|
1
|
1
|
4
|
7-8
|
4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
2011/12
|
Шахтер
|
1
|
2
|
3
|
6-8
|
5
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2009/10
|
Динамо
|
1
|
2
|
3
|
7-9
|
5
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2016/17
|
Динамо
|
1
|
2
|
3
|
8-6
|
5
|
Сергей РЕБРОВ
|
1991/92
|
Динамо
|
2
|
0
|
4
|
3-12
|
6
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
2007/08
|
Шахтер
|
2
|
0
|
4
|
6-11
|
6
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2003/04
|
Динамо
|
2
|
1
|
3
|
8-8
|
7
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
/
Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
Антирекорд по разнице -10 (2022)
Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
/
Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
1 забитый (2022), 3 в 1992.
19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
/
Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
Дно пробито...
Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й) Общая разница команд -20 (10:30)
2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й). Общая разница команд -20 (3:23).
3 забитых гола на Двоих в 12 матчах !!!
Дно пробито...
/
Шахтер набрал за сезон 8 баллов (3 в квалификации +4бонус+1) - худший результат за последние 10 лет.
/
"Динамо" в семнадцатый раз из последних восемнадцати сезонов на евроарене не является лидером по вкладу в украинскую долю Таблицы коэффициентов. Единственный раз в этом промежутке времени, когда "Динамо" было главным поставщиком евроочков, состоялся в сезоне 2018/19.
21 год мы таких результатов не показывали.
Это повторение 6 худшего результата.
1997 -2.333
1993 - 3.333
1995 - 3.333
2001- 3.625.
1994 - 3.666
2000 - 4.000
2022 4.000 ?
21 год мы таких результатов не показывали.
Это повторение 6 худшего результата.
1997 -2.333
1993 - 3.333
1995 - 3.333
2001- 3.625.
1994 - 3.666
2000 - 4.000
2022 4.000 ?
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