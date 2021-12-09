Один из лучших бомбардиров Первой лиги находится на просмотре в ФК Львов

Форвард «Нивы» Сергей Кисленко может продолжить карьеру в УПЛ

  • 09.12.2021 16:32
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Один из лучших бомбардиров Первой лиги находится на просмотре в ФК Львов
© FootBoom. Сергей Кисленко

Форвард тернопольской «Нивы» Сергей Кисленко сейчас находится на просмотре в ФК «Львов».

При этом 23-летний форвард недавно продлил контракт с «Нивой» до 2023 года, поэтому, если «Львов» захочет его подписать, «Нива» будет требовать компенсацию за Кисленко.

В нынешнем сезоне Кисленко входит в число лучших бомбардиров Первой лиги. На его счету 8 голов в 20 матчах.

Ранее Кисленко уже выступал за «Львов»: 5 голов в 5 матчах на Кубок Украины в сезоне 2017/2018, и 1 матч в УПЛ в сезоне 2018/2019.

Источник — Footboom

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