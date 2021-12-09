Андрей ПЯТОВ: «Не наш результат»

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов подвел итоги выступления «горняков» в Лиге чемпионов.

«У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное...

Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.

Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть!», — написал Пятов.

«Шахтер» занял последнее место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом», набрав всего два очка.