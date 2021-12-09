Андрей ПЯТОВ: «Не наш результат»

Голкипер «Шахтера» рассказал о выступлении команды в Лиге чемпионов

  • 09.12.2021 16:15
  • 655 просмотров
  • 7 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Не наш результат»
© Instagram. Андрей Пятов

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов подвел итоги выступления «горняков» в Лиге чемпионов.

«У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное...

Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.

Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть!», — написал Пятов.

«Шахтер» занял последнее место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом», набрав всего два очка.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 09.12.2021 16:23
    +3
    Результат не ваш? А чей?
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 09.12.2021 16:46
    +1
    Ваш, ваш
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    Saar
    Saar, 09.12.2021 17:41
    0
    Ви з Шерифом взяли 1 очко за 180 + хвилин. То який для вас Реал чи Інтер!? Навіть в Лізі Європи зараз є команди рівня ЛЧ !
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    joytok
    joytok, 09.12.2021 16:50
    0
    PETP0, 09.12.2021 16:41
    Потенциал конечно есть, вот только с тем "футболом" в который пытается играть де дзерби он сугубо отрицательный.
    Если бы интернационалисты не поломали Траоре, то Шахтёр точно бы забил больше голов.
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    PETP0
    online
    PETP0, 09.12.2021 16:41
    0
    Потенциал конечно есть, вот только с тем "футболом" в который пытается играть де дзерби он сугубо отрицательный.
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 16:43
    -1
    Конечно не ваш. В группе должен был Монако играть
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    joytok
    joytok, 09.12.2021 16:46
    -2
    Да уже забыли. Надо у Александрии брать реванш. Потому что Заря сольётся Динамо после Будё без боя.
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