Андрей ПЯТОВ: «Не наш результат»

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов подвел итоги выступления «горняков» в Лиге чемпионов.
«У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное...
Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.
Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть!», — написал Пятов.
«Шахтер» занял последнее место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом», набрав всего два очка.
Источник — Instagram
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