Марсело может вернуться в Бразилию

33-летний бразильский левый защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Палмейрасе». Бразильский клуб активно интересуется футболистом.

Марсело защищает цвета «Реала» с зимы 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за €6,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего пять матчей во всех турнирах.

Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года, и он не намерен его продлевать.

Ориентировочная стоимость Марсело составляет €5 миллионов.