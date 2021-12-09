Марсело может вернуться в Бразилию

Защитником «Реала» активно интересуется «Палмейрас»

  • 09.12.2021 15:56
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Марсело может вернуться в Бразилию
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний бразильский левый защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Палмейрасе». Бразильский клуб активно интересуется футболистом.

Марсело защищает цвета «Реала» с зимы 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за €6,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего пять матчей во всех турнирах.

Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года, и он не намерен его продлевать.

Ориентировочная стоимость Марсело составляет €5 миллионов.

Источник — Mundo Deportivo

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