Андрей Воробей - новый гость проекта В десятку

Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины Андрей Воробей станет следующим гостем проекта Sport.ua «В десятку».
Андрей Воробей вместе с национальной сборной Украины по футболу доходил до 1/4 финала Чемпионата мира по футболу и забил 105 голов в чемпионатах Украины.
Напомним, что согласно формату шоу «В десятку», спортсмен отвечает на 10 вопросов: 5 от редакции и 5 от читателей.
Свои вопросы Андрею Воробью вы можете написать в комментариях.
Предыдущим гостем «В десятку» был каратист Станислав Горуна.
Источник — Sport.ua
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