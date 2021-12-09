Андрей Воробей - новый гость проекта В десятку

Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины Андрей Воробей станет следующим гостем проекта Sport.ua «В десятку».

Андрей Воробей вместе с национальной сборной Украины по футболу доходил до 1/4 финала Чемпионата мира по футболу и забил 105 голов в чемпионатах Украины.

Напомним, что согласно формату шоу «В десятку», спортсмен отвечает на 10 вопросов: 5 от редакции и 5 от читателей.

Свои вопросы Андрею Воробью вы можете написать в комментариях.

Предыдущим гостем «В десятку» был каратист Станислав Горуна.