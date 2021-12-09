Андрей ШЕВЧЕНКО: «Фанаты Дженоа дают нам надежду»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от дерби против «Сампдории» в 17-м туре Серии А (10 декабря):
- Это ваше первое дерби в качестве тренера. Какого матча вы ожидаете?
- Я жду очень горячего и интенсивного матча, в котором обе команды будут показывать свой характер и смелость. И, конечно, жду серьезной поддержки от наших болельщиков.
- Билеты на трибуну тифози «Дженоа» уже были распроданы несколько дней назад. Вы будете играть с таким же запалом, с которым фанаты будут за вас болеть?
- Конечно. Та поддержка, которую фанаты нам предоставляют, дает нам надежду и желание идти вперед, бороться и побеждать.
- Какой была эта неделя с точки зрения восстановления игроков после травм? Кто-то восстановился?
- Это была положительная неделя, Кришито и Дестро вернулись. Кришито заметно продвинулся в процессе восстановления. Сегодня и завтра мы будем оценивать, сможет ли он играть, и примем решение. Дестро также тренировался с нами, надеемся, завтра оба будут готовы.
- Вы – лучший бомбардир в истории миланского дерби. Как нужно играть в дерби?
- В дерби вы должны играть с горячим сердцем и холодной головой. В таких матчах ты очень сильно чувствуешь присутствие болельщиков. К таким матчам нужно хорошо готовиться и играть со смелостью.
Источник — ФК Дженоа
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За конкретний майбутній матч пишу...Розумієте？
За конкретний майбутній матч пишу...Розумієте？
Які ставки приймаємо？
Дженоа заб’є хоч один гол чи ні？
.....про перемогу, чи нічию, навіть не йде мова🙄
Які ставки приймаємо？
Дженоа заб’є хоч один гол чи ні？
.....про перемогу, чи нічию, навіть не йде мова🙄
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