Андрей ШЕВЧЕНКО: «Фанаты Дженоа дают нам надежду»

Наставник «Дженоа» - о дерби против «Сампдории»

  • 09.12.2021 15:34
  • 524 просмотра
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Фанаты Дженоа дают нам надежду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от дерби против «Сампдории» в 17-м туре Серии А (10 декабря):

- Это ваше первое дерби в качестве тренера. Какого матча вы ожидаете?
- Я жду очень горячего и интенсивного матча, в котором обе команды будут показывать свой характер и смелость. И, конечно, жду серьезной поддержки от наших болельщиков.

- Билеты на трибуну тифози «Дженоа» уже были распроданы несколько дней назад. Вы будете играть с таким же запалом, с которым фанаты будут за вас болеть?
- Конечно. Та поддержка, которую фанаты нам предоставляют, дает нам надежду и желание идти вперед, бороться и побеждать.

- Какой была эта неделя с точки зрения восстановления игроков после травм? Кто-то восстановился?
- Это была положительная неделя, Кришито и Дестро вернулись. Кришито заметно продвинулся в процессе восстановления. Сегодня и завтра мы будем оценивать, сможет ли он играть, и примем решение. Дестро также тренировался с нами, надеемся, завтра оба будут готовы.

- Вы – лучший бомбардир в истории миланского дерби. Как нужно играть в дерби?
- В дерби вы должны играть с горячим сердцем и холодной головой. В таких матчах ты очень сильно чувствуешь присутствие болельщиков. К таким матчам нужно хорошо готовиться и играть со смелостью.

Источник — ФК Дженоа

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.12.2021 16:16
    0
    vittroy, 09.12.2021 16:11
    Грали внічию...а я і не сперечаюся....І Шеченко був классним гравцем...
    За конкретний майбутній матч пишу...Розумієте？
    так Сампдория не намного лучше играет, на 15 месте
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 09.12.2021 16:11
    0
    potemkin78, 09.12.2021 15:50
    так при Шевченко они уже в ничью играли
    Грали внічию...а я і не сперечаюся....І Шеченко був классним гравцем...
    За конкретний майбутній матч пишу...Розумієте？
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.12.2021 15:50
    -1
    vittroy, 09.12.2021 15:48
    Ага....ну глянемо, де там його запал😂😂😂
    Які ставки приймаємо？
    Дженоа заб’є хоч один гол чи ні？
    .....про перемогу, чи нічию, навіть не йде мова🙄
    так при Шевченко они уже в ничью играли
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 09.12.2021 15:48
    -1
    Ага....ну глянемо, де там його запал😂😂😂
    Які ставки приймаємо？
    Дженоа заб’є хоч один гол чи ні？
    .....про перемогу, чи нічию, навіть не йде мова🙄
    Ссылка
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