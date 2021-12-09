Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого провала в еврокубках я не помню»

Известный тренер – о результатах украинских клубов в еврокубках

  • 09.12.2021 16:06
  • 654 просмотра
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого провала в еврокубках я не помню»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от выступлений «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов:

– Ни одной победы в ЛЧ на двоих, 3 забитых и 23 пропущенных голов. Как это описать?
– Результаты расстраивают болельщиков, но такая сейчас реалия. Единственная сейчас надежда на сборную Украины, что попадут в Катар, чтобы удержать престиж нашего футбола.

– «Заря» сможет хлопнуть дверью в матче с «Буде-Глимтом»?
– Хотелось бы закрыть год на позитивной ноте. Такого провала я не помню.

Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.12.2021 16:25
    0
    Это еще не дно. Думаю в следующем сезоне будет еще более эпичная картина.
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    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 09.12.2021 16:16
    0
    Не бійтесь, пане Мирон, підтягнеться Металіст, дай Бог Дніпро-1 щось покаже, перспективи позитивні, і буде легше, щодо Зорі не знаю, якось не внушає довіри(
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