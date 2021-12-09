Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого провала в еврокубках я не помню»

Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от выступлений «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов:

– Ни одной победы в ЛЧ на двоих, 3 забитых и 23 пропущенных голов. Как это описать?

– Результаты расстраивают болельщиков, но такая сейчас реалия. Единственная сейчас надежда на сборную Украины, что попадут в Катар, чтобы удержать престиж нашего футбола.

– «Заря» сможет хлопнуть дверью в матче с «Буде-Глимтом»?

– Хотелось бы закрыть год на позитивной ноте. Такого провала я не помню.