Александр ПЕТРАКОВ: «Что и.о, что не и.о. Никаких эмоций не было»

Наставник не считает это важным

  • 09.12.2021 12:39
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Александр ПЕТРАКОВ: «Что и.о, что не и.о. Никаких эмоций не было»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков не испытал никаких эмоций после того, как УАФ убрала приставку исполняющий обязанности и оформила полноценный контракт.

«Сборная сейчас не собирается, у меня никаких эмоций совершенно не было. Сам думал, что будет что-то, но никакой радости, ничего. Мне что и.о, что не и.о».

«Живу от игры к игре, это национальная сборная. Одна игра - ты живешь дальше. Это не клуб, где можно разогнаться, поменять состав, есть стратегия. А тут один матч».

«Мне Андрей Ярмоленко позвонил, поздравил от команды», - сказал Петраков.

Источник — ПроФутбол

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