Александр ПЕТРАКОВ: «Что и.о, что не и.о. Никаких эмоций не было»

Наставник сборной Украины Александр Петраков не испытал никаких эмоций после того, как УАФ убрала приставку исполняющий обязанности и оформила полноценный контракт.

«Сборная сейчас не собирается, у меня никаких эмоций совершенно не было. Сам думал, что будет что-то, но никакой радости, ничего. Мне что и.о, что не и.о».

«Живу от игры к игре, это национальная сборная. Одна игра - ты живешь дальше. Это не клуб, где можно разогнаться, поменять состав, есть стратегия. А тут один матч».

«Мне Андрей Ярмоленко позвонил, поздравил от команды», - сказал Петраков.