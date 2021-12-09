Жилстрой-1 — ПСЖ — 0:6. Как в теннисе. Видео голов и обзор матча

В поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов среди женщин харьковская команда «Жилстрой-1» проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:6, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Жилстрой-1» – «ПСЖ» – 0:6
Уитема (15), Бахманн (21, 40), Балтимор (37), Фазер (44), Илестедт (54)
Источник — YouTube
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