Прорвало. Яремчук в матче с Динамо прервал безголевую серию

Украинский форвард не забивал за клуб с сентября

  • 08.12.2021 22:43
  • 2078 просмотров
  • 2 комментария
Прорвало. Яремчук в матче с Динамо прервал безголевую серию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги чемпионов «Бенфика» - «Динамо» украинский форвард Роман Яремчук оформил гол в ворота своей бывшей команды.

Для Романа это первый гол за Орлов с конца сентября. Безголевая серия игрока длилась чуть больше 600 минут.

Всего Яремчук оформил за «Бенфику» 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 08.12.2021 22:52
    +1
    Та тут би і я перервав би свою безгольову серію
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    Otsosiugoltosinih
    Otsosiugoltosinih, 08.12.2021 23:34
    0
    Хорошо отпраздновал забитый гол. Молодец. Ну и что, что играл раньше за ДрКа?!
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