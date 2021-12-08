Прорвало. Яремчук в матче с Динамо прервал безголевую серию

В матче Лиги чемпионов «Бенфика» - «Динамо» украинский форвард Роман Яремчук оформил гол в ворота своей бывшей команды.
Для Романа это первый гол за Орлов с конца сентября. Безголевая серия игрока длилась чуть больше 600 минут.
Всего Яремчук оформил за «Бенфику» 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник — Sport.ua
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