ФОТО. Буяльский и Луческу в шоке. Как Цыганков не забил Бенфике

Не стоит удивляться, что у Динамо мало голов

  • 08.12.2021 22:21
  • 8973 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Буяльский и Луческу в шоке. Как Цыганков не забил Бенфике
© fcdynamo.kiev.ua

В матче Лиги чемпионов Бенфика - Динамо хавбек киевлян Виктор Цыганков не сумел забить из невероятной ситуации после удобной передачи Виталия Буяльского.

Как это возможно? Не стоит удивляться, что у киевлян до этой встречи всего 1 гол в пяти матчах Лиги чемпионов. После этого Динамо пропустило от Романа Яремчука.

Буяльский отдает на Цыганкова

Но Виктор бьет выше

Буяльский и Луческу в шоке

 

Источник — Sport.ua

(50 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexsandr B
    Alexsandr B, 08.12.2021 22:50
    +4
    Витя с Динамо уйдет только на пенсию...
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 08.12.2021 22:46
    +4
    Витя просто ставил, что Барса 3 место в группе займет!
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 08.12.2021 22:54
    +2
    Та ладно, буває, Салах і Стерлінг підтвердять.
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    denser
    online
    denser, 08.12.2021 22:53 (изменен)
    +1
    Вите нужно выйти!!!! Забивает только в Турции или Египте....
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    Westwood.
    Westwood., 08.12.2021 22:57 (изменен)
    0
    ну это не Мариуполю или минаю забивать
    Я незнаю как так можно промазать
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    Едуард Корнелюк
    online
    Едуард Корнелюк, 08.12.2021 23:04
    -2
    Рівень екстракласи польської
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