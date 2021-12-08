ФОТО. Буяльский и Луческу в шоке. Как Цыганков не забил Бенфике

В матче Лиги чемпионов Бенфика - Динамо хавбек киевлян Виктор Цыганков не сумел забить из невероятной ситуации после удобной передачи Виталия Буяльского.
Как это возможно? Не стоит удивляться, что у киевлян до этой встречи всего 1 гол в пяти матчах Лиги чемпионов. После этого Динамо пропустило от Романа Яремчука.
Буяльский отдает на Цыганкова
Но Виктор бьет выше
Буяльский и Луческу в шоке
Источник — Sport.ua
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Я незнаю как так можно промазать
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