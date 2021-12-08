Состоится ли матч Аталанты? Малиновский - в запасе на ключевую битву ЛЧ

Обновлено. Арбитр решил, что поле готово к старту матча, игра состоится.

«Аталанта» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Вильярреала». Итальянская команда занимает 3-е место и для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа.

Помогать в этом как минимум на старте не будет Руслан Малиновский. Украинец - в запасе «Аталанты» на важнейший поединок.

Однако матч все еще под угрозой переноса. Бергамо завалило снегом, поэтому не исключено, что игру перенесут на четверг.