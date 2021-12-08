Состоится ли матч Аталанты? Малиновский - в запасе на ключевую битву ЛЧ

Бергамо завалило снегом

  • 08.12.2021 21:00
  • 4529 просмотров
  • 0 комментариев
Состоится ли матч Аталанты? Малиновский - в запасе на ключевую битву ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Обновлено. Арбитр решил, что поле готово к старту матча, игра состоится.

«Аталанта» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Вильярреала». Итальянская команда занимает 3-е место и для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа.

Помогать в этом как минимум на старте не будет Руслан Малиновский. Украинец - в запасе «Аталанты» на важнейший поединок.

Однако матч все еще под угрозой переноса. Бергамо завалило снегом, поэтому не исключено, что игру перенесут на четверг.

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности