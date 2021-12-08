Смогут закончить ЛЧ победой? Состав Динамо на матч с Бенфикой

Сегодня в 22:00 начнется матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Динамо». Хозяева еще могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как киевляне потеряли шансы на евровесну.

Украинец Роман Яремчук попал в основу на матч с киевлянами.

Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Антюх, Де Пена, Кулач, Витиньо, Шкурин, Рамирес