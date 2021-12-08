Смогут закончить ЛЧ победой? Состав Динамо на матч с Бенфикой

Последний еврокубковый поединок киевлян в сезоне

  • 08.12.2021 20:51
  • 6243 просмотра
  • 62 комментария
Смогут закончить ЛЧ победой? Состав Динамо на матч с Бенфикой
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 22:00 начнется матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Динамо». Хозяева еще могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как киевляне потеряли шансы на евровесну.

Украинец Роман Яремчук попал в основу на матч с киевлянами.

Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Антюх, Де Пена, Кулач, Витиньо, Шкурин, Рамирес

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 08.12.2021 21:04
    +10
    10 украинцев. Браво
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 08.12.2021 21:13
    +6
    болелы Шахты уже поправили свое здоровье гепариновой мазью после вчерашней игры и их прет уже на Динамо.Оно и понятно-может хоть тут игру нормальную увидят
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    BUCH
    online
    BUCH, 08.12.2021 21:12
    +5
    Кроты угомонитесь))) от вас воняет за километры...
    Удачи ЧЕМПИОН!!!
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    просто парень
    просто парень, 08.12.2021 21:12
    +4
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:05
    Ринат Леонидыч, ну займи ты денег нищеброду Сурку на нормального нападающего - ну это-же курам насмех это Гармаш
    Ахаха я ору лохметов уже потратил 50 лямов на одну,не докоманду, и что толку, даже этой команде не могут забить... Ну как её?.. ах да, вроде шериф какой-то
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 21:10
    +3
    Андрій Машко, 08.12.2021 21:07
    Не смішіть, хіба сурок вже шуби купив
    кротові шуби на складі є
    Ссылка
    GVV
    online
    GVV, 08.12.2021 21:32
    +2
    Гармаш у старті - буде перемога
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    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 21:27
    +2
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.12.2021 21:19
    Динамо - Шериф 0:0, 0:2
    Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
    Как сегодня ДК сыграет?
    ДК как-то сыграет.
    но при чем сейчас ШД ?
    что ШД против Шерифа лучше сыграло?
    Ссылка
    Максим Коваленко
    Максим Коваленко, 08.12.2021 21:29
    +1
    Баварія - Барса + : -
    Бенфіка - ДК + : -
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 08.12.2021 21:21
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.12.2021 21:19
    Динамо - Шериф 0:0, 0:2
    Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
    Как сегодня ДК сыграет?
    А в чем логика ? Типа Шахтер сегодняшний смог больше пропустить от Шерифа , чем ДК 10 лет назад?
    Как это на игре с Бенфикой отражается?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 21:17
    +1
    просто парень, 08.12.2021 21:12
    Ахаха я ору лохметов уже потратил 50 лямов на одну,не докоманду, и что толку, даже этой команде не могут забить... Ну как её?.. ах да, вроде шериф какой-то
    ну может Шериф и какой-то,
    но Шахтьорку в ЛЧ нагнул и отбился
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.12.2021 21:11
    +1
    kazak98, 08.12.2021 21:04
    У кого есть ссылочка? Поделитесь пжл.
    Live tv.
    Дружище выбираешь сопку и вперед
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 08.12.2021 21:08
    +1
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:05
    Ринат Леонидыч, ну займи ты денег нищеброду Сурку на нормального нападающего - ну это-же курам насмех это Гармаш
    У Рината Леонидовича у самого с нападением не фонтан.
    Как он тебе займет денег конкурентам.
    Авантюру предлагаешь
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 08.12.2021 21:06
    +1
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:05
    Ринат Леонидыч, ну займи ты денег нищеброду Сурку на нормального нападающего - ну это-же курам насмех это Гармаш
    Гармаш Баварии забил так-то)
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 22:02
    0
    MaD_крот, 08.12.2021 22:01
    Нашатырь не помог
    Там только вазелин помогает
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 08.12.2021 22:01
    0
    Bolshoi, 27.02.2020 06:53
    5:0 в пользу Бенфики
    Удаче Бенфике!) Ее поддерживают в матчах против украинских команд, почему не поддержать и сегодня!)
    Ссылка
    MaD_крот
    MaD_крот, 08.12.2021 22:01
    0
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:59
    Какие-то динамовцы перепуганные выходят
    Нашатырь не помог
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 21:59
    0
    Burevestnik, 08.12.2021 21:43
    скоро начнется матч Аталанта-Вильярреал
    включаем телеки
    облом... там снегопад
    отложили на пол часа
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.12.2021 21:59
    0
    kazak98, 08.12.2021 21:58
    ДЯКУЮ, от души
    Будь ласка
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:59
    0
    Какие-то динамовцы перепуганные выходят
    Ссылка
    kazak98
    kazak98, 08.12.2021 21:58
    0
    Умник, 08.12.2021 21:11
    Live tv.
    Дружище выбираешь сопку и вперед
    ДЯКУЮ, от души
    Ссылка
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