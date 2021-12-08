Смогут закончить ЛЧ победой? Состав Динамо на матч с Бенфикой

Сегодня в 22:00 начнется матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Динамо». Хозяева еще могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как киевляне потеряли шансы на евровесну.
Украинец Роман Яремчук попал в основу на матч с киевлянами.
Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Гармаш
В запасе: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Антюх, Де Пена, Кулач, Витиньо, Шкурин, Рамирес
Источник — Sport.ua
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Удачи ЧЕМПИОН!!!
Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
Как сегодня ДК сыграет?
но при чем сейчас ШД ?
что ШД против Шерифа лучше сыграло?
Бенфіка - ДК + : -
Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
Как сегодня ДК сыграет?
Как это на игре с Бенфикой отражается?
но Шахтьорку в ЛЧ нагнул и отбился
Дружище выбираешь сопку и вперед
Как он тебе займет денег конкурентам.
Авантюру предлагаешь
5:0 в пользу Бенфики
Удаче Бенфике!) Ее поддерживают в матчах против украинских команд, почему не поддержать и сегодня!)
включаем телеки
отложили на пол часа
Дружище выбираешь сопку и вперед
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