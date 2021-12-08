Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я очень злился на форвардов Шахтера»

Тренер недоволен реализацией моментов

  • 08.12.2021 19:51
  • 2195 просмотров
  • 11 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я очень злился на форвардов Шахтера»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби расстроен тем, что игроки атаки не использовали свои шансы, а матч Лиги чемпионов против «Шерифа» завершился вничью.

«В первом тайме «Шериф» был в обороне, но мы доминировали. Во втором тайме соперник начал больше прессинговать, хотя мы все равно создали шансы. Если ты не закрываешь такие матчи, то случается так, что соперник наносит один удар и забивает».

«Я очень злился из-за нападающих, потому что нужно закрывать матч, когда есть шансы. Это высокий уровень, но свое нужно реализовывать, если ты хочешь выступать за такую команду, как «Шахтер».

«Теперь нужно побеждать «Александрию», иначе наш отпуск будет разрушен», - сказал Де Дзерби.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 20:25
    +1
    Андрій Машко, 08.12.2021 20:16
    Виженіть нахєр макаронника, до літа поставте Срну, а літом візьміть тренером німця, і тільки німця
    Чувак, ты не по- адресу:
    Пиши сюда :
    https://onlinepetition.in.ua/viewsigns.php?pUrl=9dc8d1
    Ссылка
    - * -
    - * -, 08.12.2021 20:20
    +1
    Мы тоже.)
    Ну теперь всё Полиграфам прилетит.
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 20:07
    +1
    avk2307, 08.12.2021 19:59
    Как будет разрушен отпуск если Александрию не победят? Интересно все таки
    – Существует история о разбитых машинах футболистов " Шахтера"…
    – Это легенда, красивая легенда.
    – То есть говорят, что "Шахтер" проиграл один из важнейших матчей, Ринат Ахметов пришел с битой и разбил те машины, которые он им и подарил…
    – Это очень хорошая история, которая могла бы украсить любой фильм Тарантино, но, увы, это просто история, вымысел.
    Владелец телеканалов "Футбол" Александр Денисов
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    Frankov11
    Frankov11, 08.12.2021 20:05
    +1
    -smart--Forever, 08.12.2021 19:55
    Теперь всем понятно почему Роберто Де Дзерби настаивал перед началом сезона о покупке Лассина Траоре
    Ну если быть обьективным,то он не настаивал на покупке Траоре,он настаивал на покупке своего любовника Марлона.
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 19:55
    +1
    Теперь всем понятно почему Роберто Де Дзерби настаивал перед началом сезона о покупке Лассина Траоре
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    PUTINHUILO
    PUTINHUILO, 08.12.2021 20:15
    0
    New Zealander, 08.12.2021 20:06
    Подозреваю что если бы не травма нападника Траоре, то Шахтёр бы вышел из группы и продолжил борьбу в ЛЧ.
    Подозреваю,что если бы у бабушки был х...,она была бы дедушкой
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    Barsa_che
    Barsa_che, 08.12.2021 20:13
    0
    Позорище!!!
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    joytok
    online
    joytok, 08.12.2021 20:23
    -1
    avk2307, 08.12.2021 19:59
    Как будет разрушен отпуск если Александрию не победят? Интересно все таки
    А ещё будет интересно, если Динамо не обыграет убитую Зарю, которая аж завтра играет.
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    avk2307
    avk2307, 08.12.2021 19:59
    -1
    Как будет разрушен отпуск если Александрию не победят? Интересно все таки
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 08.12.2021 20:16
    -5
    Виженіть нахєр макаронника, до літа поставте Срну, а літом візьміть тренером німця, і тільки німця
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 08.12.2021 20:06
    -8
    Подозреваю что если бы не травма нападника Траоре, то Шахтёр бы вышел из группы и продолжил борьбу в ЛЧ.
    Ссылка
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