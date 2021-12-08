Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я очень злился на форвардов Шахтера»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби расстроен тем, что игроки атаки не использовали свои шансы, а матч Лиги чемпионов против «Шерифа» завершился вничью.
«В первом тайме «Шериф» был в обороне, но мы доминировали. Во втором тайме соперник начал больше прессинговать, хотя мы все равно создали шансы. Если ты не закрываешь такие матчи, то случается так, что соперник наносит один удар и забивает».
«Я очень злился из-за нападающих, потому что нужно закрывать матч, когда есть шансы. Это высокий уровень, но свое нужно реализовывать, если ты хочешь выступать за такую команду, как «Шахтер».
«Теперь нужно побеждать «Александрию», иначе наш отпуск будет разрушен», - сказал Де Дзерби.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пиши сюда :
https://onlinepetition.in.ua/viewsigns.php?pUrl=9dc8d1
Ну теперь всё Полиграфам прилетит.
– Это легенда, красивая легенда.
– То есть говорят, что "Шахтер" проиграл один из важнейших матчей, Ринат Ахметов пришел с битой и разбил те машины, которые он им и подарил…
– Это очень хорошая история, которая могла бы украсить любой фильм Тарантино, но, увы, это просто история, вымысел.
Владелец телеканалов "Футбол" Александр Денисов
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.