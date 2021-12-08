Заря – Буде-Глимт. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги конференций «Заря» – «Буде-Глимт».

«16 сентября луганчане в гостях уступили норвежскому чемпиону со счетом 1:3. И всем тогда казалось, что это была большая случайность и неожиданность. Но сейчас в декабре, когда прошло три месяца, многие уже реально оценивают происходящее, глядя на лидерство в турнирной таблице «Буде-Глимта» и на игру этой команды.

На мой взгляд, норвежская команда получает удовольствие от футбола. А лично мне вспоминается искрометная игра норвежского гранда «Русенборга» из Тронхейма, с которым мне в качестве тренера приходилось состязаться и достаточно успешно.

В Норвегии умеют работать творчески и развивать таланты. Один Холанд из «Боруссии» чего стоит. За ним охотятся все европейские гранды. «Буде-Глимт» и сейчас за тур до завершения чемпионата Норвегии борется за первое место, опережая на три очка «Мольде». Они давно могли стать чемпионами, но отдав предпочтение и силы еврокубкам, упустили преимущество. «Буде-Глимт» сыграл три матча вничью в четырех предыдущих турах. Желание успешно выступать одновременно во всех турнирах похвально, но чревато тем, что можно не стать чемпионами или не выиграть группу в Лиге конференций. «Буде-Глимт» может пропустить вперед качельную «Рому» Моуринью.

Допускаю, что главный тренер «Буде-Глимта» ради завоевания чемпионского титула может не взять с собой в Запорожье ряд ведущих футболистов, так как через два дня у команды будет решающий матч с «Мьондаленом», в котором соперник «Зари» может обеспечить себе победу в чемпионате Норвегии. Но это их проблемы.

«Заря» дважды обыграла «армейцев» Софии, закрепившись на третьем месте в группе С Лиги конференций. Также луганчане находятся на четвертом месте в УПЛ. Перед уходом в отпуск «Заря» сыграет два очень интересных матча с чемпионами своих стран. Сначала 9 декабря луганчане попытаются взять реванш у норвежцев, а 12 декабря постараются успешно сыграть с динамовцами Киева.

В матче с норвежцами луганчане будут действовать раскованно и одержат победу. Чего я искренне «Заре» желаю», - сказал Грозный.

Матч «Заря» – «Буде-Глимт» состоится 9-го декабря. Начало встречи в 19:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.