Анталья. Крутых проиграл на старте, Приходько выбил пятого сеяного

Украинцы Алексей Крутых и Олег Приходько с разной степенью успешности сыграли матчи первого круга на челленджере в Турции.



Алексей проиграл сопернику из Доминиканской Республики, а Олег вс стаутсе лаки-лузера одолел пятого сеяного.



Анталья. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Ник Хардт (Доминиканская Республика) – 5:7, 3:6

Олег Приходько (Украина) – Риккардо Бонадио (Италия) – 7:6(15), 6:4

Во втором раунде Приходько сыграет против Ли Дак Хи из Южной Кореи.