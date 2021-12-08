Анталья. Крутых проиграл на старте, Приходько выбил пятого сеяного

Украинцы Алексей Крутых и Олег Приходько с разной степенью успешности сыграли матчи первого круга на челленджере в Турции.
Алексей проиграл сопернику из Доминиканской Республики, а Олег вс стаутсе лаки-лузера одолел пятого сеяного.
Анталья. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Ник Хардт (Доминиканская Республика) – 5:7, 3:6
Олег Приходько (Украина) – Риккардо Бонадио (Италия) – 7:6(15), 6:4
Во втором раунде Приходько сыграет против Ли Дак Хи из Южной Кореи.
Источник — Sport.ua
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