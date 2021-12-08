Юношеская сборная Украины U-17 узнала соперников в элит-раунде Евро-2022

Во время жеребьевки в Ньоне соперников в элит-раунде отбора чемпионата Европы 2022 получила юношеская сборная Украины U-17 (игроки 2005 года рождения).
Команда Олега Кузнецова, которая в квалификационном раунде уступила Уэльсу (1:3), после чего обыграла Казахстан (3:0) и Португалию (3:2), во время жеребьевки элит-раунда находилась в корзине В. В итоге украинцы попали в группу 6, где в марте 2022 года встретятся с командами Италии, Косова и Польши.
Евро-2022 (U-17). Элит-раунд отбора
Группа 1: Нидерланды, Греция, Словакия, Венгрия.
Группа 2: Швейцария, Дания, Швеция, Латвия.
Группа 3: Германия, Чехия, Шотландия, Грузия.
Группа 4: Испания, Эстония, Бельгия, Босния и Герцеговина.
Группа 5: Англия, Люксембург, Россия, Франция.
Группа 6: Италия, Украина, Косово, Польша.
Группа 7: Словения, Турция, Сербия, Уэльс.
Группа 8: Болгария, Ирландия, Португалия, Финляндия.
Во время процедуры жеребьевки в штаб-квартире УЕФА было сформировано восемь отборочных групп по четыре команды. В финальный турнир, который будет проходить в мае 2022 года в Израиле, выйдут восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своей группы. Сборная Израиля получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 (U-17) на правах хозяина турнира.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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