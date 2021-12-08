Юношеская сборная Украины U-17 узнала соперников в элит-раунде Евро-2022

Во время жеребьевки в Ньоне соперников в элит-раунде отбора чемпионата Европы 2022 получила юношеская сборная Украины U-17 (игроки 2005 года рождения).



Команда Олега Кузнецова, которая в квалификационном раунде уступила Уэльсу (1:3), после чего обыграла Казахстан (3:0) и Португалию (3:2), во время жеребьевки элит-раунда находилась в корзине В. В итоге украинцы попали в группу 6, где в марте 2022 года встретятся с командами Италии, Косова и Польши.



Евро-2022 (U-17). Элит-раунд отбора



Группа 1: Нидерланды, Греция, Словакия, Венгрия.

Группа 2: Швейцария, Дания, Швеция, Латвия.

Группа 3: Германия, Чехия, Шотландия, Грузия.

Группа 4: Испания, Эстония, Бельгия, Босния и Герцеговина.

Группа 5: Англия, Люксембург, Россия, Франция.

Группа 6: Италия, Украина, Косово, Польша.

Группа 7: Словения, Турция, Сербия, Уэльс.

Группа 8: Болгария, Ирландия, Португалия, Финляндия.



Во время процедуры жеребьевки в штаб-квартире УЕФА было сформировано восемь отборочных групп по четыре команды. В финальный турнир, который будет проходить в мае 2022 года в Израиле, выйдут восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своей группы. Сборная Израиля получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 (U-17) на правах хозяина турнира.