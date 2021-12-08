Бенфика – Динамо. Букмекеры списали со счетов команду Луческу

В среду, 8 декабря, киевское «Динамо» сыграет выездной матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
Букмекеры считают фаворитами хозяев. На выигрыш португальской команды можно поставить с коэффициентом 1.33, на ничью - 5.3, поражение оценено в 9.9.
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.83. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.1, ТМ3.0 – 1.79.
Матч «Бенфика» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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