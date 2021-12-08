Бенфика – Динамо. Букмекеры списали со счетов команду Луческу

В победу киевлян не верит никто

  • 08.12.2021 15:48
  • 871 просмотр
  • 3 комментария
Бенфика – Динамо. Букмекеры списали со счетов команду Луческу
© ФК Динамо Киев

В среду, 8 декабря, киевское «Динамо» сыграет выездной матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
 
Букмекеры считают фаворитами хозяев. На выигрыш португальской команды можно поставить с коэффициентом 1.33, на ничью - 5.3, поражение оценено в 9.9.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.83. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.1, ТМ3.0 – 1.79.
 
Матч «Бенфика» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 08.12.2021 16:22
    +1
    да уж...
    Ссылка
    Gargantua
    online
    Gargantua, 08.12.2021 16:16
    -1
    хіба 1.3 на Бенфіку це списали?
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.12.2021 16:23
    -3
    Стёрли резиночкой с футбольной карты Европы
    Ссылка
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