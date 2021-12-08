КАРДАШ: «Бенфика будет наступать. Динамо должно этим воспользоваться»

Специалист считает, что киевская команда может завершить еврокубковую кампанию на мажорной ноте

  • 08.12.2021 14:56
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КАРДАШ: «Бенфика будет наступать. Динамо должно этим воспользоваться»
© ФК Динамо Киев

8 декабря киевское «Динамо» проведет заключительный поединок в групповом раунде Лиги чемпионов с «Бенфикой». Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш a поделился ожиданиями от противостояния в Лиссабоне.

«Хотя «Бенфика» и неудобный соперник для «Динамо», надеюсь, что в сегодняшней битве за престиж, подопечные Мирчи Луческу не подведут. Португальский клуб еще не потерял шансов выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, ему нужна победа, поэтому будет наступать большими силами. Этим динамовцы и должны воспользоваться, все же на международной арене у них лучше получается, когда действуют вторым номером.

Обнадеживает возвращение в строй универсала Беньямина Вербича, оформившего дубль в последнем туре чемпионата УПЛ с «Вересом» (3:0). Он должен прибавить агрессии динамовской атаке. На мой взгляд, киевляне приложат максимум усилий, чтобы на мажорной ноте завершить еврокубковую кампанию», — считает Кардаш.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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