ФОТО. Динамо подписало воспитанника Монако

Киевское «Динамо» подписало контракт с юным алжирским футболистом Ноа Нехаром. Он является воспитанником академии «Монако» и будет выступать за «Динамо» U-19. Для Нехара это первый профессиональный контракт в карьере.

«С большой гордостью сообщаю о подписании первого профессионального контракта в карьере с киевским «Динамо». Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на новом этапе моей жизни. Сейчас начинается самое сложное», — написал Ноа, комментируя фото, где он держит футболку «Динамо».