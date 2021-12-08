ФОТО. Динамо подписало воспитанника Монако

Ноа Нехар продолжит карьеру в киевском клубе

  • 08.12.2021 14:28
  • 4212 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Динамо подписало воспитанника Монако
© Instagram. Ноа Нехар (в центре)

Киевское «Динамо» подписало контракт с юным алжирским футболистом Ноа Нехаром. Он является воспитанником академии «Монако» и будет выступать за «Динамо» U-19. Для Нехара это первый профессиональный контракт в карьере.

«С большой гордостью сообщаю о подписании первого профессионального контракта в карьере с киевским «Динамо». Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на новом этапе моей жизни. Сейчас начинается самое сложное», — написал Ноа, комментируя фото, где он держит футболку «Динамо».

Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 08.12.2021 15:55 (изменен)
    0
    Не суть важно из какого клуба игрок главное чтоб от него была польза в ЕВРОКУБКАХ
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 08.12.2021 15:24
    -4
    Очередной ДуДу или ЧеЧе?
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