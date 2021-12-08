Калиниченко — о смерти Гамулы: «Слишком рано и очень неожиданно»

42-летний экс-игрок «Днепра», московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко выразил соболезнования в связи со смертью 61-летнего украинского тренера Игоря Гамулы.

«Цените каждую минуту жизни, любите ее, как любил Васильевич… Соболезнования родным и близким. Слишком рано и очень неожиданно… Очень часто в последнее время плохие поводы, слишком часто…

Светлая память светлому человеку. Покойся с миром, тренер!», — написал Калиниченко.

На протяжении тренерской карьеры Гамула работал в «Таврии», новороссийском «Черноморце», латвийской «Даугаве», «Закарпатье», «Ростове» и «Гераклионе».