Тренер Буде-Глимта: «Заря — классный соперник»

Главный тренер футбольного клуба «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги конференций с луганской «Зарей».

- Вас устраивает только победа для первой строчки в группе. Наверное, увидим сильнейших ваших игроков?

- У нас всегда выступают лучшие игроки, которые нацелены на победу каждый раз. Мы отдаем себе отчет в том, что играем против классного соперника, поэтому надеемся на достойную игру с хорошим результатом.

- Какую стратегию вы выберете, чего ожидать завтра во время матча?

- Атмосфера в команде хорошая. Знаем, что завтра будет тяжелая игра, и мы не знаем, какой результат будет после нее. Но нацелены на положительный результат, хотим показать хорошую игру.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Заря» — «Буде-Глимт» состоится в четверг, 9 декабря, в 19:45 по киевскому времени.