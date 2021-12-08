Тренер Буде-Глимта: «Заря — классный соперник»

Главный тренер футбольного клуба «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги конференций с луганской «Зарей».
- Вас устраивает только победа для первой строчки в группе. Наверное, увидим сильнейших ваших игроков?
- У нас всегда выступают лучшие игроки, которые нацелены на победу каждый раз. Мы отдаем себе отчет в том, что играем против классного соперника, поэтому надеемся на достойную игру с хорошим результатом.
- Какую стратегию вы выберете, чего ожидать завтра во время матча?
- Атмосфера в команде хорошая. Знаем, что завтра будет тяжелая игра, и мы не знаем, какой результат будет после нее. Но нацелены на положительный результат, хотим показать хорошую игру.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Заря» — «Буде-Глимт» состоится в четверг, 9 декабря, в 19:45 по киевскому времени.
Источник — ФК Заря
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