Непривычные цвета. Динамо сыграет с Бенфикой в третьем комплекте формы

В среду, 8 декабря, киевское «Динамо» сыграет в гостях с «Бенфикой» в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Поединок состоится на «Эштадиу Да Луш» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Утром на домашней арене «орлов» прошло регламентное предматчевое совещание, в ходе которого было утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.
Киевское «Динамо» выйдет на поле «Эштадиу Да Луш» в номинально третьем, черном с зелеными полосами, комплекте формы (голкипер – в сером), а хозяева – в домашних красных футболках и белых шортах (вратарь – в желтом).
В Лиссабоне, по сравнению с Украиной, довольно теплая погода, на время начала матча ожидается комфортная для футбола температура 12°С, без осадков.
Источник — ФК Динамо Киев
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