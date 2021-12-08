Непривычные цвета. Динамо сыграет с Бенфикой в третьем комплекте формы

В среду, 8 декабря, киевское «Динамо» сыграет в гостях с «Бенфикой» в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Поединок состоится на «Эштадиу Да Луш» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Утром на домашней арене «орлов» прошло регламентное предматчевое совещание, в ходе которого было утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

Киевское «Динамо» выйдет на поле «Эштадиу Да Луш» в номинально третьем, черном с зелеными полосами, комплекте формы (голкипер – в сером), а хозяева – в домашних красных футболках и белых шортах (вратарь – в желтом).

В Лиссабоне, по сравнению с Украиной, довольно теплая погода, на время начала матча ожидается комфортная для футбола температура 12°С, без осадков.