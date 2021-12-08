Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Мы проигрывали матчи, на которые ехали поездом»

Главный тренер «Ужгорода» из Первой Лиги Богдан Блавацкий рассказал, как ему удалось вывести команду из кризиса по ходу сезона.

«Ребята поверили в тот тренировочный процесс, который мы им предложили. Команда объединилась, стала семьей и научилась терпеть. Все выполняли установку с 1 по 95 минуту игры. Переломной стала ничья с Горняком-Спорт. Потом была победа над Кремнем и ничья с Агробизнесом. Второй переломный момент - это когда мы обыграли Альянс и Оболонь. Возможно, они недооценили нас, но это их проблемы. Данные матчи мы провели хорошо.

Может показаться смешным, но все выездные игры, на которые мы ездили поездом - мы проигрывали. Когда команда добиралась в другой город автобусом, то Ужгород брал очки. Значит мы правильно спланировали и этот момент. Концовка первой части сезона была оптимистичной. Мы даже расстроились, что ушли на перерыв. Команда набрала настолько хороший ход, что могла еще добыть очки», - сказал Блавацкий.

Отметим, что после 20 туров «Ужгород» занимает 15 место в турнирной таблице Первой лиги с 16 очками в активе.