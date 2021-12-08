Ральф РАНГНИК: «Рано говорить о победе в ЛЧ. Я в клубе всего неделю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от поединка с «Янг Бойз» рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я еще не определился с составом, но имеет смысл дать кому-то отдохнуть, потому что график очень напряженный. Необходимо сделать так, чтобы как можно больше игроков полностью восстановились, потому что мы должны сохранить позитивный импульс. Первый матч с «Янг Бойз» мы проиграли, потому надо постараться взять реванш.

Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Об этом говорить слишком рано. Я в клубе всего неделю, мы провели только один матч. Очевидно, что такие клубы преследуют большие цели во всех турнирах. У каждого есть шанс показать хороший футбол и проявить себя. В среду я буду рад дать такую возможность нескольким нашим игрокам», — считает Рангник.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.