Бэйл может вернуться в Тоттенхэм будущим летом

32-летний валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в лондонский «Тоттенхэм» уже будущим летом.

Наставник «шпор» Антонио Конте хочет, чтобы клуб подписал футболиста в качестве свободного агента.

Контракт Бэйла принадлежит «Реалу» после перехода из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за €101 миллион. С 2020 по 2021 годы Гарет выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.

В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» три матча в Ла Лиге, где забил один гол.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.