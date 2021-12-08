Бэйл может вернуться в Тоттенхэм будущим летом

Наставник «шпор» Антонио Конте хочет видеть футболиста в своей команде

  • 08.12.2021 12:01
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Бэйл может вернуться в Тоттенхэм будущим летом
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в лондонский «Тоттенхэм» уже будущим летом.

Наставник «шпор» Антонио Конте хочет, чтобы клуб подписал футболиста в качестве свободного агента.

Контракт Бэйла принадлежит «Реалу» после перехода из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за €101 миллион. С 2020 по 2021 годы Гарет выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.

В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» три матча в Ла Лиге, где забил один гол.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.

Источник — Fichajes.com

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