Бэйл может вернуться в Тоттенхэм будущим летом

32-летний валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в лондонский «Тоттенхэм» уже будущим летом.
Наставник «шпор» Антонио Конте хочет, чтобы клуб подписал футболиста в качестве свободного агента.
Контракт Бэйла принадлежит «Реалу» после перехода из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за €101 миллион. С 2020 по 2021 годы Гарет выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.
В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» три матча в Ла Лиге, где забил один гол.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.
Источник — Fichajes.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.