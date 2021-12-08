КАРИКАТУРА ДНЯ. Сможет ли Хави-тренер сохранить Барселону как Хави-игрок?

Каталонскому клубу предстоит важнейший поединок с мюнхенской «Баварией»

  • 08.12.2021 11:47
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  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Сможет ли Хави-тренер сохранить Барселону как Хави-игрок?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренера «Барселоны» Хави.

В среду, 8 декабря, «Барселона» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. От исхода этого матча во многом будет зависеть, выйдут ли каталонцы в плей-офф турнира.

«Сможет ли Хави-тренер сохранить «Барселону» в Лиге чемпионов как Хави-игрок?», — прокомментировал Момани свою работу.

В качестве игрока Хави четыре раза выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 08.12.2021 12:20
    0
    нет. только на чудо и надейтесь. на сегодня барселона середняк везде!!! и уровень это 1/4-1/2 лиги европы
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