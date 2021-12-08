КАРИКАТУРА ДНЯ. Сможет ли Хави-тренер сохранить Барселону как Хави-игрок?

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренера «Барселоны» Хави.

В среду, 8 декабря, «Барселона» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. От исхода этого матча во многом будет зависеть, выйдут ли каталонцы в плей-офф турнира.

«Сможет ли Хави-тренер сохранить «Барселону» в Лиге чемпионов как Хави-игрок?», — прокомментировал Момани свою работу.

В качестве игрока Хави четыре раза выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов.