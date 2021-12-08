Шахтер пропустил один из самых поздних решающих мячей в еврокубках

«Шахтер» упустил победу в матче с «Шерифом» (1:1) на 90+3-й минуте. Последний раз горняки пропускали решающий мяч в компенсированное время встречи 23 февраля 2017 года в поединке с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы, когда на 90+1-й минуте форвард испанцев Яго Аспас, реализовав пенальти, перевел игру в овертайм.
А в Лиге чемпионов - 30 сентября 2014-го в домашнем матче группового раунда с «Порту», когда колумбийский нападающий португальцев Джексон Мартинес на 90+4-й минуте лишил оранжево-черных трех очков - 2:2.
Самые поздние решающие мячи, пропущенные «Шахтером» в еврокубках*
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
15.07.2007
|
КУ
|
1/8
|
Севилья (д)
|
Андрес ПАЛОП
|
90+4'
|
2:2
|
01.10.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона (д)
|
Лионель МЕССИ
|
90+4'
|
1:2
|
07.11.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Челси (г)
|
Виктор МОЗЕС
|
90+4'
|
2:3
|
30.09.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (д)
|
Джексон МАРТИНЕС
|
90+4'
|
2:2
|
07.12.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шериф (д)
|
Бобан НИКОЛОВ
|
90+3'
|
1:1
|
28.11.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Селтик (г)
|
Массимо ДОНАТИ
|
90+2'
|
1:2
|
23.02.2017
|
ЛЕ
|
1/16
|
Сельта (д)
|
Яго АСПАС
|
90+1'
|
0:2
|
20.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Арсенал (г)
|
Мартин КЕОУН
|
90'
|
2:3
* в основное время матчей.
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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