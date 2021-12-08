Шахтер пропустил один из самых поздних решающих мячей в еврокубках

Горняки упустили победу в матче с «Шерифом» на 90+3-й минуте

  • 08.12.2021 11:26
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  • 2 комментария
Шахтер пропустил один из самых поздних решающих мячей в еврокубках
© ФК Шахтер

«Шахтер» упустил победу в матче с «Шерифом» (1:1) на 90+3-й минуте. Последний раз горняки пропускали решающий мяч в компенсированное время встречи 23 февраля 2017 года в поединке с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы, когда на 90+1-й минуте форвард испанцев Яго Аспас, реализовав пенальти, перевел игру в овертайм.

А в Лиге чемпионов - 30 сентября 2014-го в домашнем матче группового раунда с «Порту», когда колумбийский нападающий португальцев Джексон Мартинес на 90+4-й минуте лишил оранжево-черных трех очков - 2:2.

Самые поздние решающие мячи, пропущенные «Шахтером» в еврокубках*

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Автор гола

Минута

Счет

15.07.2007

КУ

1/8

Севилья (д)

Андрес ПАЛОП

90+4'

2:2

01.10.2008

ЛЧ

ГТ

Барселона (д)

Лионель МЕССИ

90+4'

1:2

07.11.2012

ЛЧ

ГТ

Челси (г)

Виктор МОЗЕС

90+4'

2:3

30.09.2014

ЛЧ

ГТ

Порту (д)

Джексон МАРТИНЕС

90+4'

2:2

07.12.2021

ЛЧ

ГТ

Шериф (д)

Бобан НИКОЛОВ

90+3'

1:1

28.11.2007

ЛЧ

ГТ

Селтик (г)

Массимо ДОНАТИ

90+2'

1:2

23.02.2017

ЛЕ

1/16

Сельта (д)

Яго АСПАС

90+1'

0:2

20.09.2000

ЛЧ

ГТ

Арсенал (г)

Мартин КЕОУН

90'

2:3

* в основное время матчей.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sfântul
    online
    Sfântul, 08.12.2021 12:02
    0
    Лучше бы Мудрик пробил мимо ворот в своей последней атаке. )
    Ссылка
    leccinum
    leccinum, 08.12.2021 11:48
    -1
    який же це вирішальний мяч? ні його голи, ні голи Шерифа ні на що не впливали
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