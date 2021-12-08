Шахтер пропустил один из самых поздних решающих мячей в еврокубках

«Шахтер» упустил победу в матче с «Шерифом» (1:1) на 90+3-й минуте. Последний раз горняки пропускали решающий мяч в компенсированное время встречи 23 февраля 2017 года в поединке с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы, когда на 90+1-й минуте форвард испанцев Яго Аспас, реализовав пенальти, перевел игру в овертайм.

А в Лиге чемпионов - 30 сентября 2014-го в домашнем матче группового раунда с «Порту», когда колумбийский нападающий португальцев Джексон Мартинес на 90+4-й минуте лишил оранжево-черных трех очков - 2:2.

Самые поздние решающие мячи, пропущенные «Шахтером» в еврокубках*

Дата Ранг Стадия Соперник Автор гола Минута Счет 15.07.2007 КУ 1/8 Севилья (д) Андрес ПАЛОП 90+4' 2:2 01.10.2008 ЛЧ ГТ Барселона (д) Лионель МЕССИ 90+4' 1:2 07.11.2012 ЛЧ ГТ Челси (г) Виктор МОЗЕС 90+4' 2:3 30.09.2014 ЛЧ ГТ Порту (д) Джексон МАРТИНЕС 90+4' 2:2 07.12.2021 ЛЧ ГТ Шериф (д) Бобан НИКОЛОВ 90+3' 1:1 28.11.2007 ЛЧ ГТ Селтик (г) Массимо ДОНАТИ 90+2' 1:2 23.02.2017 ЛЕ 1/16 Сельта (д) Яго АСПАС 90+1' 0:2 20.09.2000 ЛЧ ГТ Арсенал (г) Мартин КЕОУН 90' 2:3

* в основное время матчей.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир.