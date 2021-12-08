Юношеская сборная Украины U-17 узнает соперников в элит-раунде Евро-2022

Юношеская сборная Украины U-17 (игроки 2005 года рождения) получит соперников в элит-раунде отбора Евро-2022 U-17 во время жеребьевки, которая состоится 8 декабря в 15:00 по киевскому времени.

Церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Во время нее 32 сборные будут распределены на 8 групп по 4 команды в каждой.

Участники жеребьевки

Англия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Косово, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Уэльс, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия.

Порядок жеребьевки

Среди 32 участников жеребьевки – 30 команд, преодолевших барьер квалификационного раунда осенью текущего года, а также сборные Нидерландов и Испании – две сеяные команды, которые стартуют сразу с элитного раунда. Перед жеребьевкой будут созданы 4 корзины посева в соответствии с коэффициентами. 8 сильнейших сборных по рейтингу, включая Испанию и Нидерланды, попадут в корзину А, следующие 8 команд — в корзину В и т.д.

Победители групп квалификационного раунда не могут встретиться с командами, занявшими в тех же группах второе место. Зато все могут снова сыграть с сборными, которые финишировали в их группах третьими (Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия и Уэльс).

По предварительной информации, сборная Украины должна оказаться в третьей корзине, но официально о составе корзин и каких-либо ограничениях будет объявлены перед жеребьевкой.

В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Затем будут объявлены хозяева мини-турниров, которые состоятся в марте 2022 года.

В финальный турнир, который будет проходить в мае 2022 года в Израиле, выйдут 8 победителей групп и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своей группы.

Напомним, сборная Украины U-17 вышла в элит-раунд отбора Евро-2022, заняв первое место в своей группе в квалификационном раунде. Подопечные Олега Кузнецова уступили Уэльсу (1:3), после чего обыграли Казахстан (3:0) и Португалию (3:2).

Рейтинг сборных по итогам первого раунда Евро-2022 U-17