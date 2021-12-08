Юношеская сборная Украины U-19 узнает соперников в элит-раунде Евро-2022

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения) узнает имена соперников в элит-раунде отбора Евро-2022 U-19 во время жеребьевки, которая состоится 8 декабря в 13:00 по киевскому времени.

Церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Во время нее 28 сборных будут распределены на 7 групп по 4 команды в каждой.

Участники жеребьевки:

Австрия, Англия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция Хорватия, Чехия, Швеция, Шотландия.

Порядок жеребьевки

Среди 28 участников жеребьевки – 27 команд, преодолевших барьер квалификационного раунда осенью текущего года, а также сборная Португалии – сеяная команда, которая стартует сразу с элитного раунда. Команда Словакии на правах хозяина получила автоматический пропуск в финальную часть турнира.

Перед жеребьевкой будут созданы четыре корзины посева в соответствии с коэффициентами. 7 сильнейших сборных попадут в корзину А, следующие 7 команд – в корзину В и т.д. По предварительной информации, сборная Украины должна оказаться во второй корзине, но официально о составе корзин и каких-либо ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Затем будут объявлены хозяева мини-турниров. В финальный турнир, который будет проходить с 18 июня по 1 июля 2022 в Словакии, выйдут 7 победителей групп.

Напомним, сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора Евро-2022, заняв первое место в своей группе в квалификационном раунде. Подопечные Владимира Езерского обыграли Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграли вничью с Польшей (2:2).

Пять сильнейших сборных Евро-2022 U-19 получат путевки на ЧМ-2023 U-20 в Индонезии.

Рейтинг сборных по итогам первого раунда Евро-2022 U-19