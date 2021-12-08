Тренер Бенфики: «Динамо очень сильно в тактике благодаря Луческу»

Жорже Жезуш ждет тяжелой игры с киевской командой в Лиге чемпионов

  • 08.12.2021 10:36
  • 316 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер Бенфики: «Динамо очень сильно в тактике благодаря Луческу»
© ФК Динамо Киев. Жорже Жезуш

Пресс-конференция главного тренера «Бенфики» Жорже Жезуша накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Динамо».

- Какое киевское «Динамо» вы ожидаете увидеть на «Эштадиу да Луш», учитывая, что ваши соперники уже лишились шансов пройти дальше в еврокубках?
- Мы говорим о Лиге чемпионов, почти все команды, представленные на групповом этапе, высокого уровня. «Динамо» - это команда, в составе которой играет шесть игроков стартового состава сборной Украины, но обычно вызывают целых 13. Они провели отличные игры с другими соперниками в нашей группе. Это будет тяжелая игра. В случае победы мы можем гарантировать выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но мы зависим не только от нашего результата. У нас только одна цель – играть на победу, хоть и знаем, что соперник доставит нам много проблем, в этом я не сомневаюсь.

- Вы ожидаете, что в тактическом плане это будет более закрытая команда?
- Нет! Это команда, которая хорошо владеет мячом, хорошо чувствует себя в защите и хорошо выходит в контратаку. Тактически они очень сильны. Эту команду возглавляет тренер, благодаря которому она очень сильна в тактическом плане. Это будет крайне сложный матч. У нас будет много сложных игровых моментов. Если мы хотим попасть в 1/8 финала, мы можем думать только о победе. Если это произойдет, это будет мировой успех, свидетельство правильного вектора развития для «Бенфики», для игроков и для их тренера. Если «Бенфика» пройдет, то для всего мира это будет сюрпризом!

- Какое настроение в команде после поражения в пятницу в матче со «Спортингом»? Как вы лично справляетесь с этим давлением в прессе, когда бразильские журналисты говорят о возвращении в «Фламенго»?
- Мы сосредоточены на «Бенфике», я тренер «Бенфики», это то, чем мы занимались в последних 25 играх. Сконцентрируйтесь на задачах, которые мы должны выполнить. Что касается прошлой игры, я попытался объяснить игрокам, что с нами произошло и почему это произошло, так как важно, чтобы в среду, играя с другим соперником, команда завершила матч с гораздо более уверенным результатом. На этом стадионе никто не привык много раз проигрывать сопернику. Я возглавлял эту команду в 18 матчах, из которых проиграл всего три. Это уже часть прошлого. Нам просто нужно думать победе, а затем посмотреть, что произойдет в следующей игре.

- Может ли Пицци помочь вам в этой игре?
- Пицци всегда приносит пользу. Даже когда он на скамейке запасных, в 99 процентах ситуаций это всегда часть моей стратегии игры. У нас еще есть тренировка в эту среду. Его выход реален, но в команде 26 игроков, и все они высокого уровня. Эта игра с киевским «Динамо» в случае победы может принести нам выход в 1/8 финала, что многим на старте турнира казалось почти невозможным. Прежде всего, мы должны смотреть на свой результат, мы должны побеждать, другого выхода нет. В последнем туре группового этапа мы соревнуемся с «Барселоной» за выход в 1/8 финала. При этом за последние 18 сезонов Лиги чемпионов «Барселона» ни разу не вылетала на стадии группы!

- Считаете ли вы, что динамика игры в полузащите – это фактор, который необходимо улучшить после дерби со «Спортингом»?
- В каждой игре есть свой анализ системы оппонента и характеристик его игроков. Важно понять, что у нас не получалось из наших наступательных и оборонительных идей. Мы не можем оценивать обоих соперников одинаково.

- Может ли поражение от «Спортинга» поставить команду под давление или волнение из-за ответственности за результат – необходимость обыграть киевское «Динамо»?
- Ответственность за победу лежит на нас всегда! Только тогда мы сможем пройти в следующий этап, но важно то, что мы говорим о шансах «Бенфики» в последнем туре на выход из группы Лиги чемпионов, в которой находятся «Барселона» и «Бавария». Все остальное вторично!

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности