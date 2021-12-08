Рустам ХУДЖАМОВ: «Динамо не за что винить»

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился ожиданиями от поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо».

«Сложно будет в Лиссабоне «Динамо». «Бенфика» хорошо играет на своем поле при своих фанатах.

Найдут ли динамовцы мотивацию на матч с «Бенфикой»? В этом матче можно свое реноме немножко отчистить. Хотя, с другой стороны, винить динамовцев не за что. Домашние игры были у них интересные и с «Баварией», и с «Барселоной». Мне кажется, каждому футболисту хочется получить хоть какие-то позитивные моменты от Лиги чемпионов. Поэтому, я думаю, киевляне отбывать номер на поле не будут», — считает Худжамов.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.