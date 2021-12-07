Олег МАТВЕЕВ: «Бенфика будет атаковать. В этом шанс Динамо»

Киевское «Динамо» завершает еврокубковую кампанию 8 декабря в Лиссабоне противостоянием с «Бенфикой». Экс-игрок киевлян Олег Матвеев рассказал, что может помочь гостям отпраздновать в Лиссабоне победу.

«Бенфике» нужна победа, можно не сомневаться, что португальский гранд будет действовать первым номером, атакуя большими силами. В этом и состоит шанс для динамовцев, над которыми не довлеет результат, и, действуя в свое удовольствие, они могут преуспеть, проводя разящие контрвыпады.

Не думаю, что их главный тренер Мирча Луческу собирается экспериментировать с составом, ставка будет сделана на проверенных бойцов. На мой взгляд, «Динамо» может закончить еврокубковую кампанию на мажорной ноте. Тем более, что последний матч «Бенфики» в чемпионате Португалии, со «Спортингом», показал, что у нее предостаточно уязвимых мест», — считает специалист.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.