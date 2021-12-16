Футболист Александр Зинченко стал амбассадором VBET

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко стал амбассадором компании VBET

  • 16.12.2021 17:00
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Футболист Александр Зинченко стал амбассадором VBET
© VBET. Александр Зинченко

25-летний украинец – игрок одного из самых известных клубов мира и самый молодой капитан в истории сборной Украины. В составе «Манчестер Сити» трижды завоевывал титул чемпиона Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также четыре раза – Кубка Лиги. В сезоне 2020/21 в составе «Манчестер Сити» сыграл в финале самого престижного футбольного турнира мира – Лиге чемпионов.

«Александр Зинченко – один из самых ярких футбольных талантов Украины. Он, как никто другой, сможет представить наш бренд. Мы гордимся этим сотрудничеством и приложим все усилия, чтобы оно было максимально плодотворным и принесло немало ярких эмоций фанатам», - заявил СЕО VBET Ukraine Георгий Гивишвили.

«Я очень рад стать послом бренда VBET. Вместе мы будем развивать украинский футбол и киберспорт и участвовать в благотворительных кампаниях. Я уверен, что совместно мы добьемся успехов как на поле, так и за его пределами», - прокомментировал Александр Зинченко.

Компания VBET является партнером национальной сборной Украины по футболу, футбольных клубов «Ворскла», «Александрия», «Монако» и «Портсмут», сотрудничает со многими другими спортивными командами и организациями по всему миру. В 2021 году стала спонсором женской сборной Украины по футболу, титульным партнером Украинской Премьер-лиги по футболу, Кубка и Суперкубка Украины, а также сборной Украины по хоккею.

 

 

Источник — Sport.ua

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