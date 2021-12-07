Бавария — Барселона. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» – «Барселона».

«Немецкая футбольная супермашина из Мюнхена проходит катком в своей группе Лиги чемпионов, забивая в среднем почти четыре гола за матч и пропуская при этом всего лишь 0,6 гола.

Предыдущие три Лиги чемпионов выиграли немецкие тренеры, чья тренерская школа последние годы доминирует в европейском футболе. «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов под руководством Клоппа, «Бавария» - под руководством Флика, а «Челси» - с Тухелем. Они показали путь молодому и амбициозному Нагельсману, который возглавил баварский гранд этим летом. Да и в Бундеслиге мюнхенцы на вершине, опережая на 4 очка дортмундскую «Боруссию», которую они на выходных обыграли на выезде со счетом 3:2. Дублем в этом матче отметился Левандовски, как бы намекая всем, что в прошлом сезоне ему по ошибке не вручили «Золотой мяч», который, конечно, по праву ему и принадлежал. Неплохо было бы функционерам УЕФА хотя бы задним числом устранить этот пробел. Роберт действительно уже давно заслужил эту награду.

Но давайте перейдем непосредственно к матчу с «Барселоной». Этот поединок важен для каталонцев, которых совсем недавно возглавил Хави, успешно работавший до этого в Катаре. «Барселона» учится играть без Месси, который перешел в ПСЖ. Хави знакомится с возможностями, имеющихся футболистов. Он очень сильно доверяет молодым воспитанникам. Но построение новой «Барсы» требует времени, огромного труда и терпения. Нельзя требовать сиюминутных результатов. Обязательно будут потери запланированных очков, проблемы с организацией игры. Сейчас «Барса» в Ла Лиге на седьмом месте, отставая на 16 очков от лидера «Реала». Уже при Хави каталонцы не обыграли дома «Бенфику» (0:0) и также на «Камп Ноу» уступили 0:1 «Бетису» Пеллегрини.

Нужно реально смотреть на вещи. Сегодня «Бавария» - несомненный фаворит. Она мощнее, агрессивнее, динамичнее, быстрее во всех фазах игры. Мюнхенцы хорошо прессингуют, здорово обороняются, шикарно действуют на стандартах. Для 34-летнего Нагельсмана очень принципиально и престижно будет в первом очном поединке против Хави обыграть его и получить психологическое преимущество, понимая, что им предстоит еще очень долго конкурировать в европейском футболе.

В данном матче я отдаю предпочтение немецкому клубу. «Бавария» выиграет у «Барселоны», - сказал Грозный.

Матч «Бавария» – «Барселона» состоится 8-го декабря. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.