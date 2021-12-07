Бенфика – Динамо. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка Лиги чемпионов в Лиссабоне

  • 07.12.2021 21:23
  • 244 просмотра
  • 0 комментариев
Бенфика – Динамо. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев

В среду, 8-го декабря, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и киевское «Динамо». Начало игры в 22:00.

Для команды Мирчи Луческу эта встреча не имеет турнирного значения: выше четвертого места в своей группе киевляне уже не поднимутся. А лиссабонский клуб еще может завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию матча из Лиссабона.

Комментатор матча «Бенфика» – «Динамо» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности