Бенфика – Динамо. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 8-го декабря, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и киевское «Динамо». Начало игры в 22:00.

Для команды Мирчи Луческу эта встреча не имеет турнирного значения: выше четвертого места в своей группе киевляне уже не поднимутся. А лиссабонский клуб еще может завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию матча из Лиссабона.

Комментатор матча «Бенфика» – «Динамо» – Александр Монзолевский.