Шанс для Зенита. Тухель даст отдохнуть основным игрокам Челси

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что даст отдохнуть некоторым основным игрокам своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против питерского «Зенита».

«Мы рады, что уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. По игре еще не все решения приняты, ведь у команды серьезная перегрузка. Дело не только в травмах, но и в напряженном графике. Но я уверен, что футболисты смогут с этим справиться.

Существует большая вероятность того, что мы дадим отдохнуть некоторым игрокам. Но, даже если у нас будут изменения в составе, настроим команду на победу», — отметил Тухель.

После пяти сыгранных туров команды расположились в таком порядке: «Челси» (12 очков), «Ювентус» (12 очков), «Зенит» (4 очка), «Мальме» (1 очко). Благодаря худшей разнице очков в личных встречах, «Мальме» не сможет опередить «Зенит», даже если обыграет «Ювентус».

Матч «Зенит» — «Челси» состоится в среду, 8 декабря, в 19:45 по киевскому времени.