Виктор СКРИПНИК: «Президент Зари знает о футболе больше меня»

Наставник «Зари» поделился мнением о Евгении Геллере

  • 07.12.2021 20:37
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Виктор СКРИПНИК: «Президент Зари знает о футболе больше меня»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о взаимоотношениях с президентом луганского клуба Евгением Геллером.

- Как команда относится к тому, что президент «Зари» не посещает ее матчи?
- Это его право. Такой он человек. Поверьте, он живет командой. Он по поводу любого момента игры команды имеет свое мнение.

- Ему больше нравится смотреть футбол по телевизору?
- Возможно, он хочет так смаковать игру, когда есть повторы. Возможно, он на фарт не ходит на стадион. Спросите у него. Он — довольно общительный человек, который о футболе больше меня знает. Не в тонкостях, а в плане общей информации. Он мне столько рассказал, что я могу книгу написать. От него я наслушался много историй про «Зарю» и весь украинский футбол.

- Вы с президентом «Зари» по несколько раз в неделю на связи, как я понимаю?
- Мы можем и два-три раза в день созвониться, когда есть рабочие моменты. И поверьте, что это не только негатив. Мы все хотим, чтобы в «Заре» все становилось только лучше.

Источник — BurBuzz

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