Бенфика - Динамо. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо».

«В группе Е «Бенфика» с 5 очками идет третьей и уже обеспечила себе еврокубковую весну. Но лиссабонцы борются за второе место и выход в плей-офф Лиги чемпионов с «Барселоной», у которой 7 баллов в активе и игра в Мюнхене против «Баварии».

Перед матчем Лиги чемпионов на внутренней арене «Бенфика» проиграла «Спортингу» со счетом 1:3, а «Динамо» победило в поединке против «Вереса» (3:0). «Динамо» ничего не нужно, но киевляне последнее время неплохо выступают на внутренней арене. Команда показывает неплохой футбол. «Динамо» более-менее стабильно выступает в чемпионате Украины. Но нужно учитывать то, что «Бенфике» нужна эта победа, нужны эти очки. Поэтому дома, в Лиссабоне, я думаю, «Бенфика» при своих трибунах постарается быстро, еще в первом тайме, сделать результат. Киевлянам будет очень сложно, потому что «Бенфика» - это такой специфический клуб. Лиссабонская команда у себя дома играет очень серьезно. Будет тяжело «Динамо» в этом поединке.

Могут ли киевляне забить гол в Лиссабоне? Если отталкиваться от того, как они провели второй тайм с «Баварией», то, конечно, они должны забить. Потенциал есть, но, позволит ли динамовцам «Бенфика» это сделать. Хотя у лиссабонцев есть свои погрешности и, я думаю, Луческу о них расскажет команде. Думаю, «Динамо» по силам будет забить в Португалии. И почему бы киевлянам даже не замахнуться на какие-то очки? «Динамо» должно забить и даже, думаю, что может быть небольшая сенсация. Почему бы и нет? В Киеве с «Бенфикой» была равная игра, в которой обе команды могли, как проиграть, так и победить», - сказал Воробей.

Матч «Бенфика» – «Динамо» состоится 8-го декабря. Начало встречи в 22:00.