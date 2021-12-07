Вернулся в оборону. Зинченко - в основе Ман Сити на матч Лиги чемпионов

Украинец Александр Зинченко выйдет в основном составе «Манчестер Сити» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Наставник выпустил частично резервный состав, потому что команда уже выиграла группу.

В прошлой встрече ЛЧ Зинченко вернули в полузащиту, но сейчас он снова сыграет слева в обороне.