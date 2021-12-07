Кингсли КОМАН: «У Барселоны все еще очень хорошая команда»

Вингер «Баварии» - о матче против «Барселоны»

  • 07.12.2021 18:37
  • 149 просмотров
  • 1 комментарий
Кингсли КОМАН: «У Барселоны все еще очень хорошая команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«Нам еще предстоит улучшить многие аспекты. Мы хотели побеждать с самого первого матча. Наша уверенность в себе растет, мы пытаемся выигрывать каждый матч. Все команды в Лиге чемпионов сильны, так что мы хотим победить в каждом матче.

У «Барселоны» все еще очень хорошая команда. У этого соперника всегда сложно выиграть. Но мы сыграем дома, так что хотим победить.

Я всегда хотел играть за топ-клуб. «Бавария» – один из лучших и самых крупных клубов мира. За этот клуб я играю дольше, чем за остальные. Очень благодарен за шанс оказаться здесь».

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 07.12.2021 18:53
    0
    це намьок ,шо з наступного сезону він поїде до Хаві тим паче новина була
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